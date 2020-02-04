2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli olur? 2020 Emeklilik hesaplama da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. Emeklilik yaşı tamamen mi değişti? Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olacak sizler için derledik. İşte en yeni emekli ne zaman olur haberi. E-Devlet şifrenizi 2 TL karşılığında PTT şubesinden aldıktan sonra, sisteme T.C. kimlik numaranız ve bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sol tarafta yer alan "E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü için "4A Hizmet Bilgisi" ni tıklayınız. SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.

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