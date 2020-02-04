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  • 04.02.2020 12:53
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 12:54

2020 yılında işe girenler emekli olur? Emeklilik yaşı tamamen değişti mi?

Çalışma hayatına girenlerin hayattaki en büyük amaçları emekli olabilmektir. Bu anlamda Yeni işe girecek olanlarda ne an emekli olabileceklerini sorgulamaya başlıyor. 2020 yılı emeklilik hesaplamada da 2020 yılında işe girecek olanlar emekli oluyor belli oldu. 4A 'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini 'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. 2020 yılında kadınlar için en erken 63 yaşını doldurmakla emekli aylığı alınabiliyor. Erkekler en erken 65 yaşını doldurduktan sonra emekli aylığı alabilecek. Kadınlar ve erkekler içinde 25 hizmet yılı şartları tamamlaması gerekiyor.

2020 yılında işe girenler kaç yaşında emekli olur?

2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli olur? 2020 Emeklilik hesaplama da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. Emeklilik yaşı tamamen mi değişti? Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olacak sizler için derledik. İşte en yeni emekli ne zaman olur haberi. E-Devlet şifrenizi 2 TL karşılığında PTT şubesinden aldıktan sonra, sisteme T.C. kimlik numaranız ve bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sol tarafta yer alan "E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü için "4A Hizmet Bilgisi" ni tıklayınız. SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.

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