Vergi affı çıkacak mı 2020? 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi.Vergi affı konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor.. Vergi yapılandırması çıkması durumunda; borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak. Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL'dir.

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