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  • 04.02.2020 13:58
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 13:58

2020 yılı Schengen sine kaç para yapıldı? İşte

Schengen sine haberi Avrupa ülkelerine seyahat edecek olan turistleri üzdü. Peki ne ne kadar zam yapıldı? AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Schengen adı, Lüksemburg’un 1.500 nüfuslu küçük bir kasabasından geliyor. 1985’te Almanya, Belçika, Fransa ve Lüksemburg’un sınırları arasında geçişi kolaylaştırmak ve kontrolü kaldırmak amacıyla başlattığı antlaşmasının imzalandığı yer olarak adını uygulamaya vermiş.

Schengen vizesine ne kadar zam yapıldı? İşte zamlı vize ücretleri

Schengen vizesine ne kadar zam yapıldı 2020? Avrupa Birliği'nin vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine zam yapıldı.Yeni Schengen vize ücreti ne kadar olacağı ise merak ediliyor. Topluluk çerçevesi dışında başlatılan Schengen işbirliği, Schengen Bölgesi dış sınırlarındaki korumanın güçlendirilmesi konusunda teminat vererek, kişilerin, imzacı ve ortak (iç sınırlarda denetimlerin kaldırılması) ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlıyor. Peki Schengen vizesine ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

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