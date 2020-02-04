Schengen vizesine ne kadar zam yapıldı 2020? Avrupa Birliği'nin vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine zam yapıldı.Yeni Schengen vize ücreti ne kadar olacağı ise merak ediliyor. Topluluk çerçevesi dışında başlatılan Schengen işbirliği, Schengen Bölgesi dış sınırlarındaki korumanın güçlendirilmesi konusunda teminat vererek, kişilerin, imzacı ve ortak (iç sınırlarda denetimlerin kaldırılması) ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlıyor. Peki Schengen vizesine ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

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