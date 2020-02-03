Bankada hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankaların aldığı ücret ve komisyonlar 2014'te 20 kaleme indirilmişti. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin yüksek oluşu başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine konu olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı.

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