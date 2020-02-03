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  • 03.02.2020 12:26
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:26

Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

ların milyonlarca emekliden aldıkları ücret ve komisyonlar yine gündeme geldi. Bankalar , fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu bağlamda SSK ve Bağkur emeklileri için iyi haber gelebilir. Son olarak 2014’te yapılan değişikle alınabilecek ücret sayısı 20 kaleme indirilmişti. Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durdurulmuştu. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Artan şikayetler üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti.

Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

Bankada hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankaların aldığı ücret ve komisyonlar 2014'te 20 kaleme indirilmişti. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin yüksek oluşu başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine konu olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı.

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