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  • 03.02.2020 09:31
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:32

Ev kiralarına yüzde kaç yapıldı? 2020 resmi kira artışı...

ayı ları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kira artış oranlarını internette araştırıyor. () tarafından açıklanacak rakamları sonrasında kira artış oranları da belirlenecek. Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Şubat ayında lı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

Ev kiralarına yüzde kaç zam yapıldı? 2020 resmi kira artışı...

TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ile beraber 2020 resmi kira zam oranı da açıklanmış olacak. Peki, ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilir? 2020 kira zam oranları ile kira artışları ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır örnek? Kira artış hesaplamasında TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranları baz alınıyor. Ocak ayında mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yaptı. Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır.

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