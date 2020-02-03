TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları ile beraber 2020 resmi kira zam oranı da açıklanmış olacak. Peki, ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilir? 2020 kira zam oranları ile kira artışları ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır örnek? Kira artış hesaplamasında TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranları baz alınıyor. Ocak ayında mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yaptı. Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır.

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