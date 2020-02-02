Yeni kalkınma bankası geliyor Hükümet tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek adımlar atmayı sürdürürken kalkınma ve yatırım bankacılığında da yeni bir dönem başladı.

Hükümet tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek adımlar atmayı sürdürürken kalkınma ve yatırım bankacılığında da yeni bir dönem başladı. Türkiye'de yeni bir yatırım bankası faaliyete geçti. BDDK Mayıs ayında kurulan Golden Global Yatırım Bankası A.Ş'ye faaliyet izni verdi. Banka kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.





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