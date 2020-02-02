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Sosyal ortamda yalnızlık sayılır mı?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sosyal ortamda yalnızlık boşanma nedeni mi?
Eşim özel günlerde ve sosyal ortamlarda beni yalnız bırakıyor. Boşanma davası açabilir miyim?
2. Hukuk Dairesi, özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın bir olduğunu değerlendirmiştir. Yargıtay özel günlerden aile toplantısı, düğün, bayram, yıldönümü, doğum günü ve benzeri günlerin anlaşılması gerektiğini, 'sosyal ortamlar' ifadesinden ise düğünler, yurt içi ve dışı geziler ile konserler gibi ortamların anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Eşler evlilik birliği içinde evlilik birliğini temsil etme ve yardım ve dayanışma içinde olma yükümlülüğü taşır.
Eşler nasıl kötü günlerde birbirlerinin yanında olmak, birbirlerine destek olmakla yükümlülerse, eşlerin evlilik birliğini temsil etme hakkı yanında dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğü de düzenlenmiştir.
Özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın boşanma nedeni olmasına ilişkin yapılan değerlendirme de evlilik birliğinin birlikte temsil edilmesi hakkı ve eşlerin birbirlerine karşı dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğünün bir sonucudur.


SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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