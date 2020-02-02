Kapadokya’da hedef 5 milyon turist

Türkİye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da turizmciler 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor. Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin turistin ziyaret etmesinin ardından bölge turizmcileri 2020 yılında ise 5 milyon turistin Kapadokya bölgesini ziyaret etmesini bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir "2019 yılında çok iyi bir turizm sezonu geçirdik. 2019 yılında 3 buçuk milyon ziyaretçi sayısının üzerine ulaştık. 2020 yılında ise Kapadokya bölgesinde hedefimiz 5 milyon turist. Hedefimizden dönmek gibi bir düşüncemiz yok. Umarız 5 milyon ziyaretçi sayısını yakalayacağız" dedi.
VIRÜS ETKİLEDİ, AVRUPALI GELEBİLİR
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, dünyayı tehdit eden koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptallerinin son 15 günde % 60 seviyelerine çıktığını söyledi. Bu arada sektör temsilcileri Çin'e gitmekten vazgeçen önemli sayıda Avrupalı turistin Türkiye'ye gelebileceğini, bunun için çalışmalar yapıldığını belirtiyor.
VIRÜS ETKİLEDİ, AVRUPALI GELEBİLİR
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, dünyayı tehdit eden koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptallerinin son 15 günde % 60 seviyelerine çıktığını söyledi. Bu arada sektör temsilcileri Çin'e gitmekten vazgeçen önemli sayıda Avrupalı turistin Türkiye'ye gelebileceğini, bunun için çalışmalar yapıldığını belirtiyor.
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