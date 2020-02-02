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Hileli boşanmaya SGK engeli

SGK, vefat eden babadan yetim/ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri yakın takibe aldı. Son 10 yılda 20 bine yakın anlaşmalı boşanma ihbarı gelirken, 6 bine yakın kadının maaşı kesildi.

Hileli boşanmaya SGK engeli
SGK, vefat eden babadan yetim/ölüm aylığı alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri yakın takibe aldı. Son 10 yılda 20 bine yakın anlaşmalı boşanma ihbarı gelirken, 6 bine yakın kadının maaşı kesildi. Bu çiftlerin aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor. Eşinden boşanmasına rağmen, eşi ile halen beraber yaşadığı tespit edilmiş olan eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklar geri alınıyor. Buna göre 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren hangi nedenle olursa olsun, eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor.


HAZAL ATEŞ

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