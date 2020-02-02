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Hazine ve Maliye Bakanlığından 4 ihale birden

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 ve 4 Şubat'ta 4 tahvil ihalesi düzenlenecek. İlk ihalede, 14 ay (434 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Hazine’den 4 ihale birden
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 ve 4 Şubat'ta 4 tahvil ihalesi düzenlenecek. İlk ihalede, 14 ay (434 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 4 Şubat Salı günü ise yine iki ihale birden düzenlenecek.

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