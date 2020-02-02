Dövizciye mali güç belgesi Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı. İlgili mevzuat uyarınca, döviz bürosu olarak anılan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde hissedarların yeterli mali güce sahip olması gerekiyor. TÜM MANŞETLER