Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı. İlgili mevzuat uyarınca, döviz bürosu olarak anılan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde hissedarların yeterli mali güce sahip olması gerekiyor.
- Ekonomi
- 02.02.2020
- Gazete
Dövizciye mali güç belgesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı.
- Türkiye süper lige yükseliyor! Tarih belli oldu
- Hileli boşanmaya SGK engeli
- Hazine’den 4 ihale birden
- Bir havayolları daha Çin uçuşlarını askıya aldı
- 120 Ay, 180 Aylık 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay kredi faiz oranı hesaplama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.