Depremlere 8.3 kat harcandı İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajdaki videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajdaki videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi. Paylaşımda 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003'teki Bingöl depremi, 2010'daki Elazığ depremi, 2011'deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı. Depreme yönelik yatırımlar paylaşıldı. TÜM MANŞETLER