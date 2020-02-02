Binali Yıldırım okul açacak Tuzla'da yapımı tamamlanan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle hizmete açılıyor. Yıldırım Ailesi tarafından yapımı üstlenilen okulun açılış töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da Tuzla Aydınlı mahallesinde gerçekleştirilecek.

Tuzla'da yapımı tamamlanan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle hizmete açılıyor. Yıldırım Ailesi tarafından yapımı üstlenilen okulun açılış töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da Tuzla Aydınlı mahallesinde gerçekleştirilecek. TÜM MANŞETLER