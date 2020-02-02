Tuzla'da yapımı tamamlanan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle hizmete açılıyor. Yıldırım Ailesi tarafından yapımı üstlenilen okulun açılış töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da Tuzla Aydınlı mahallesinde gerçekleştirilecek.
- Ekonomi
- 02.02.2020
- Gazete
Binali Yıldırım okul açacak
Tuzla'da yapımı tamamlanan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle hizmete açılıyor. Yıldırım Ailesi tarafından yapımı üstlenilen okulun açılış töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da Tuzla Aydınlı mahallesinde gerçekleştirilecek.
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