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Alışverişe sömestr dopingi

15 günlük sömestr tatili nedeniyle çocuklarıyla AVM'leri dolduran ebeveynler ciroları da yüzde 60'a kadar artırdı. Özellikle çocuk oyun alanları geniş olan AVM'ler yoğunluk yaşarken teknoloji mağazaları da ocak ayını bereketli geçirdi.

Alışverişe sömestr dopingi
15 günlük sömestr tatili nedeniyle çocuklarıyla AVM'leri dolduran ebeveynler ciroları da yüzde 60'a kadar artırdı. Özellikle çocuk oyun alanları geniş olan AVM'ler yoğunluk yaşarken teknoloji mağazaları da ocak ayını bereketli geçirdi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, özellikle sömestrın ilk haftası ciroların yükseldiğini markaların minimum % 25 satış artışı gerçekleştirdiğini ifade etti. MediaMarkt Türkiye Başkanı Yenal Gökyıldırım, 16-26 Ocak arasında satışların % 47 arttığını en çok akıllı telefon satıldığını söyledi.


PINAR ÇELİK

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