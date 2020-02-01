14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Yılın en romantik gününe sayılı gün kala, kimi sevdiğine hediye alma kimi de özel bir program yapma telaşına girerken; oteller de Sevgililer Günü'nü unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen çiftler için programlarını duyurmaya başladı. İstanbul'da 5 yıldızlı oteller; loş ışıkların aydınlattığı görkemli salonları, arka plana yayılan aşk şarkıları, masalardaki leziz mönüleri ile hazırlıklarını tamamladı. Sevgilisiyle, eşiyle mum ışıklarının altında romantik bir yemek yemek isteyenlerin kesenin ağzını açması gerektiği görüldü. Pahada ipi ise Four Seasons Hotel Bosphorus göğüsledi. Otel teras katına kurduğu, ışıklarla donatılmış Boğaz manzarasına karşı iglolarında, 2 kişilik yemeği 3 bin 200 liraya sunuyor. Iglolarda keman dinletisi eşliğinde yemek yeniliyor.
5 yıldızlı oteller, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. Mönüler belirlendi, fiyatlar açıklandı.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
5 yıldızlı oteller, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. Mönüler belirlendi, fiyatlar açıklandı.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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