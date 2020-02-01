Resmi tatillerde çalışan işçi parasını alamazsa ne yapmalıdır? Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen, “Resmi tatillerde çalışan işçi parasını alamazsa ne yapmalıdır? Sözleşmeyi fesih ve tazminat hakkı var mıdır?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

Resmi tatillerde çalıştırıp yerine izin veriyorlar. Bu yolla tazminatımı alabilir miyim? Y.G.

Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışma yapılmıyor. Eğer çalışma yapılmışsa bu günler için işçilere ücret ödeniyor. Bunun yerine izin kullandırılması gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi şart. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar. Sizin fazla çalışma paralarınızın ödenmemesi haklı fesih sebebidir. Kanunsuz izin yaptırılması durumunu da ALO 170'e bildirebilir, sonra da haklı fesihle ayrılarak tazminat alabilirsiniz.



14.10.1968 doğumluyum. 3145 günüm var, 3600 günden emekli olmak istiyorum. Şeker hastalığım, tansiyon hastalığım var. Ne gibi bir işlem yapmam gerekir? Z.Ç.

3600 günle emeklilik için öncelikle gününüzü tamamlamanız gerekiyor. 455 gün daha prim gerekiyor ki bu 1 yıldan fazla eder. O zaman 58 yaşında emekli olursunuz. Ancak hastalıklar malulen emeklilik gerektiriyorsa, o zaman yaşı beklemezsiniz.



15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. 5300 gün primim var, kendi isteğimle çıkarsam tazminatımı alabilir miyim? V.A.

Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise o zaman SGK'dan yazı alıp ayrılabilir, tazminat alabilirsiniz.





ekonomi@takvim.com.tr



FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışma yapılmıyor. Eğer çalışma yapılmışsa bu günler için işçilere ücret ödeniyor. Bunun yerine izin kullandırılması gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi şart. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar. Sizin fazla çalışma paralarınızın ödenmemesi haklı fesih sebebidir. Kanunsuz izin yaptırılması durumunu da ALO 170'e bildirebilir, sonra da haklı fesihle ayrılarak tazminat alabilirsiniz.3600 günle emeklilik için öncelikle gününüzü tamamlamanız gerekiyor. 455 gün daha prim gerekiyor ki bu 1 yıldan fazla eder. O zaman 58 yaşında emekli olursunuz. Ancak hastalıklar malulen emeklilik gerektiriyorsa, o zaman yaşı beklemezsiniz. SGK 'ya müracaat ederek bir hastaneye sevkinizi istemeniz gerekiyor.Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise o zaman SGK'dan yazı alıp ayrılabilir, tazminat alabilirsiniz. TÜM MANŞETLER