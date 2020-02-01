1 Şubat euro ve dolar kuru oldukça merek ediliyor. Vatandaşlar tarafından döviz kurları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda haberimizde detaylara yer verdik. Dolar - euro kaç TL? 1 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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