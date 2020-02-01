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  • 01.02.2020 09:31
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:33

1 Şubat ne kadar! İşte canlı kurları

Dolar - euro kaç TL? 1 Şubat 2020 en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada alış satış fiyatlarında son durum. Haftanın başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,97'de yer alıyor. Euro/TL ise 6,59 seviyelerinde bulunuyor. , 2020 yıl sonu tahminini değiştirmeyerek, 8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı. Piyasalar ise bu bilgiler ışığında pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verisini bekleyecek. Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

1 Şubat dolar kuru ne kadar! İşte canlı döviz kurları

1 Şubat euro ve dolar kuru oldukça merek ediliyor. Vatandaşlar tarafından döviz kurları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda haberimizde detaylara yer verdik. Dolar - euro kaç TL? 1 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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