Anneye ayda 2.724 TL | Çalışan annelere hangi destekler sağlanıyor? Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara hem günlük 89,4 lira harçlık hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.



6 AY SÜRÜYOR

Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 89,4 lira veriliyor. Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 724 lira ödeme alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Bu süre içerisinde annenin iş kazası ve meslek hastalığı Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor. sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İŞKUR ) tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları içinbakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlükveriliyor. Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden)ödeme alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazlaYani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Bu süre içerisinde annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta sı vegiderleri de karşılanıyor. TÜM MANŞETLER