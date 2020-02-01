Anneye ayda 2.724 TL | Çalışan annelere hangi destekler sağlanıyor?

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.
6 AY SÜRÜYOR
Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 89,4 lira veriliyor. Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 724 lira ödeme alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Bu süre içerisinde annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.
6 AY SÜRÜYOR
Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 89,4 lira veriliyor. Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 724 lira ödeme alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Bu süre içerisinde annenin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.
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