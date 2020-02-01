Bugünkü
Takvim

Anneye ayda 2.724 TL | Çalışan annelere hangi destekler sağlanıyor?

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara hem günlük 89,4 lira harçlık hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

Anneye ayda 2724 lira
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu () tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca para da ödeniyor.

6 AY SÜRÜYOR
Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 89,4 lira veriliyor. Böylece anneler, programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 724 lira ödeme alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Bu süre içerisinde annenin iş kazası ve meslek hastalığı sı ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAnneye ayda 2.724 TL | Çalışan annelere hangi destekler sağlanıyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri