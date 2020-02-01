500 bin işçiye ikramiye

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapıldığını söyledi. Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksitinin dün ödendiğini belirten Selçuk, ikinci taksitin ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık'ta ödeneceğini vurgulayan Selçuk, "Türkiyemiz'in geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 01.02.2020
- Gazete
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