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  • 01.02.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:23

1 bugün ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar

1 son dakika ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Bu bağlamda canlı altın fiyatlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Altının gram fiyatı, 302,7 lira seviyesinde güne başladı. yüzde 0,84 primle 495,6 lirada, Cumhuriyet altını 2.038 lirada yer alıyor. Altının onsu ise 1.575 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, şu dakikalarda , çeyrek altın, ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Şubat canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır.

1 Şubat altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatlarında son durum nedir? 1 Şubat 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları... Gram altın 303 lira, çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını ise 2.038 liradan işlem görüyor. Corona virüsü endişeleriyle sert düşüş yaşayan Asya piyasasında ise 'güvenli liman' altın yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1.572 dolar seviyelerinde yer alıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Şubat canlı altın fiyatları...

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