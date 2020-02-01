Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatlarında son durum nedir? 1 Şubat 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları... Gram altın 303 lira, çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını ise 2.038 liradan işlem görüyor. Corona virüsü endişeleriyle sert düşüş yaşayan Asya piyasasında ise 'güvenli liman' altın yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1.572 dolar seviyelerinde yer alıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Şubat canlı altın fiyatları...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ