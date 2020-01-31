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  • 31.01.2020 12:07
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 12:07

ÜCRETSİZ OLACAK! Çalışan, işsiz herkese müjdeli haber geldi! Başkan imzaladı

Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çok güzel bir haber geldi! Prim borcu olanlar bile 2020 sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kur'lular ve () primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyor. Takvim'den 'in yazısına göre ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Başkan imzalı bir karar yayımlandı. Vatandaşların bir yakını sigortalı ise çalışma şartı olmadan onun haklarından yararlanma imkânı bulunuyor.

Ücretsiz olacak! Çalışan, işsiz herkese müjdeli haber!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Yıl sonuna kadar vatandaş ücretsiz yararlanacak. 2020 yıl sonuna kadar uzatıldı. Toplumun önemli derecede kısmını ilgilendiren bu karar sevinçle karşılandı. Genel Sağlık Sigortası, temel sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yabancıların da istekleri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamına girebildikleri bilinmektedir. 18 yaşından büyükler sigorta kapsamında olduğundan, eğer sigorta sahibi değil veya çalışmıyorsa belli bir ücreti devlete ödeyerek sağlık, ecza, yoğun bakım gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler.

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