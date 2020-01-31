Borç transfer kredisi veren bankalar hangileri? Borç transfer kredisi başvuru koşulları neler? Gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Borç transfer kredisi için öncelikli olarak daha önceden çalışmış olduğunuz veya borcunuzun bulunduğu bankalarınızı tercih etmelisiniz. Çünkü bir bankada borcunuz bulunuyorken, diğer bir bankadan borç transfer kredisi istemeniz size olumlu olarak dönmeyecektir. Borç transfer kredisi, dağınık bir şekilde banka borçları olan kişilerin tek bir bankada ödeme yaparak daha az faiz ödemelerini sağlıyor.

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