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  • 31.01.2020 10:09
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 10:11

Tüm larınızı tek da birleştirebilirsiniz!

Tüm larınızı tek da birleştirmek oldukça kolay! Birden fazla bankada borcu olan vatandaşlar bu yolları internette araştırıyor. Takvim.com.tr olarak detayları sizler için verdik. Bu bağlamda borç kredisi veren bankalar ile biriken borçlarınızı tek bir bankada birleştirebilirsiniz. Bunun için bazı gerekli şartlar bulunuyor. Avukatlık ve icralık duruma düşmemeniz, kredi notunuzun yüksek olması ve kredi kullanabilecek seviyede olmanız gibi. Eğer bu şartları sahipseniz sizde borçlarınızı tek bir bankada birleştirme imkanı buluyorsunuz.

Tüm borçlarınızı tek bankada birleştirebilirsiniz!

Borç transfer kredisi veren bankalar hangileri? Borç transfer kredisi başvuru koşulları neler? Gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Borç transfer kredisi için öncelikli olarak daha önceden çalışmış olduğunuz veya borcunuzun bulunduğu bankalarınızı tercih etmelisiniz. Çünkü bir bankada borcunuz bulunuyorken, diğer bir bankadan borç transfer kredisi istemeniz size olumlu olarak dönmeyecektir. Borç transfer kredisi, dağınık bir şekilde banka borçları olan kişilerin tek bir bankada ödeme yaparak daha az faiz ödemelerini sağlıyor.

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