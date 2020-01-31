2020 yılında mazot ve gübre destek ödemeleri için geri sayım başladı. Üreticiler için ödemelerin ne zaman yapılacağı için araştırmalar sürüyor. 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarımsal destek için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında çiftçilere dekar başına destek sağlıyor. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek olunacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ