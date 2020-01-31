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  • 31.01.2020 13:08
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 13:08

Tarım Bakanlığı ne zaman verilecek? 2020 yılı ve desteği kaç para? İşte başvuru şartları

Tarım Bakanlığı her yıl çiftçiler için leme ödemeleri yapmaktadır. İşte Tarım Bakanlığı 2020 ne zaman verilecek ve ne kadar verileceği sorularının yanıtları. 2020 ve desteği ne zaman ödenecek? Çitçilere ödenecek olan destekler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 'ne (ÇKS) dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve kapsamında destek sağlanıyor. Peki mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte başvuru şartları ve detaylar

2020 yılı mazot ve gübre desteği kaç para? İşte başvuru şartları

2020 yılında mazot ve gübre destek ödemeleri için geri sayım başladı. Üreticiler için ödemelerin ne zaman yapılacağı için araştırmalar sürüyor. 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarımsal destek için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında çiftçilere dekar başına destek sağlıyor. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek olunacak.

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