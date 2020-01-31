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Oto satışında yeni dönem

İkinci el araç alım satımında yeni dönem 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacak" dedi.

Oto satışında yeni dönem
İkinci el araç alım satımında yeni dönem 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacak" dedi.

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