Oto satışında yeni dönem

İkinci el araç alım satımında yeni dönem 3 Şubat'ta başlıyor. Nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyleyen Takasbank Genel Müdür Vekili Gökhan Elibol, "Kurulan yapı nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacak" dedi.
- Ekonomi
- 31.01.2020
- Gazete
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