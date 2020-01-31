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Başkanı Murat Uysal: TL'ye geçiş hızlandı

Başkanı Murat Uysal, un yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda ise yüzde 5.4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Tahminlerde değişiklik yapmadık" dedi. Uysal, geçen yılın Haziran sonu itibarıyla TL mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken, yabancı para mevduatlardaki yükselişin yüzde 5 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

TL'ye geçiş hızlandı
Başkanı Murat Uysal, un yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda ise yüzde 5.4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Tahminlerde değişiklik yapmadık" dedi. Uysal, geçen yılın Haziran sonu itibarıyla TL mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken, yabancı para mevduatlardaki yükselişin yüzde 5 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.


BETÜL USTA

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