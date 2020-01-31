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  • 31.01.2020 17:41
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:48

Kredide indirim! En uygun konut kredisi veren 7 banka ve 2020 Şubat güncel leri listesi!

2020 yılı Şubat ayı ile birlikte bankalar kredi oranlarını güncelledi. Bu bağlamda en uygun konut kredisi veren 7 bankayı haberimizde derledik. Ev alacak vatandaşları ilgilendiren açıklamalar, 'nın faiz indirimleri sonrası geldi. Merkez Bankası'nın politika faizini son aylarda oldukça düşürmesi sonrası konut kredisinde düşüşler yaşandı. Faiz indirimi öncesi 1.30 - 2.10 seviyesinde olan konut kredisi faizleri , Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesi sonrası 0,95 'e kadar düşmüştü. ING Bank ise bir açıklama yaptı ve konut kredisinde faizlerin 0.94 seviyesine kadar düşürüldüğüne yer verildi.

Kredide indirim! En uygun konut kredisi veren 7 banka...

En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisinde vatandaşları sevindiren açıklamalar geldi. Bir iyi haber faiz indirimlerinden gelirken kötü haber ev fiyatlarından geldi. Bu bağlamda Vakıfbank tarafından Sarıpanjur kampanyası kapsamında verilen konut kredisi, sadece anlaşmalı inşaat şirketlerinden ev alacaklara veriliyor. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda bulunuyor. Devlet destekli sosyal konut projeleri için vatandaşlara kredi sağlayacak olan banka, bu kampanyası ile en uygun oranı vermeye devam ediyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.


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