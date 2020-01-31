Fındık sezonunun bitmesine rağmen fındık fiyatları hala en çok araştırılan konulardan bir tanesi. İşte 31 Ocak Cuma; Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun ve il il güncel fındık fiyatları... Ordu'da 16-17 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, serbest piyasada 19 liraya kadar yükseldi. Bazı fındık manavları, 50 randıman kabuklu fındığı 18.5-19 liradan satın alırken, yüksek randımanlı fındıklarda ise bu rakam 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğunu belirterek, fındık fiyatlarında düşüş beklenmediğini ifade etti.

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