Çalışma yaşamı boyunca çalışan kişi emeklilik hayali kurar ve ona göre planlamalar yapar. Sigortalı olanların en çok merak ettiği konuların başında da emekli oldukları zaman ne kadar emeklilik ikramiyesi alacağı ve emeklilik maaşının ne kadar olacağı konuları gelir. Emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşı ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr sitesine girildiğinde ikramiye ve maaş hesaplaması yapılabilir. Bu aşamada SGK tarafından doldurulması zorunlu olan belgeler:



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