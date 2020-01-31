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  • 31.01.2020 12:15
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 12:18

Emekli kaç para ikramiye alacak? Emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır?

Emekliliği yaklaşmış olan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu ne kadar emekli ikramiyesi alacakları oluyor. Bu bağlamda emekli ikramiyesi kadın ve erkek vatandaşların yıllarca verdiği hizmet ve emeklerin sonucu sahip olduğu yasal bir hak olarak ortaya çıkıyor. İkramiye hesaplama konusu koluna ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki farklılıklarda kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Yazımızın devamında emeklilik ikramiyesi hesaplama konusunda merak edilen bütün noktaları detayları ile bulabilirsiniz. emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemi en kolay yol; SGK kurumsal sitesidir.

Emekli kaç para ikramiye alacak? 4A-4B-4C ikramiye hesaplama

Çalışma yaşamı boyunca çalışan kişi emeklilik hayali kurar ve ona göre planlamalar yapar. Sigortalı olanların en çok merak ettiği konuların başında da emekli oldukları zaman ne kadar emeklilik ikramiyesi alacağı ve emeklilik maaşının ne kadar olacağı konuları gelir. Emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşı ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr sitesine girildiğinde ikramiye ve maaş hesaplaması yapılabilir. Bu aşamada SGK tarafından doldurulması zorunlu olan belgeler:


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