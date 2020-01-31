Bergama ve Silivri evde şampiyon

Gayrimenkul Borsası tarafından hazırlanan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu.
- Ekonomi
- 31.01.2020
- Gazete
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