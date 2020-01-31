Bergama ve Silivri evde şampiyon Gayrimenkul Borsası tarafından hazırlanan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu.

Gayrimenkul Borsası tarafından hazırlanan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu. TÜM MANŞETLER