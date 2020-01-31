Kamu işçileri için müjdeli haber geldi. Tediye ödemleri ile ilgili son dakika gelişmesi gündeme geldi. Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak." dedi. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Asgari ücretli çalışana bu yıl 4297 TL tediye 4 taksitte ödenecek. Peki tediye ödemeleri için kim ne kadar alacak?

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