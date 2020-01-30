Sosyal medyada izinsiz paylaşıma hapis cezası var mı? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sosyal medyada arkadaşımın ev içinde olan görüntüsünü yayınladım. Kötü bir amacım yoktu ama dava açtı. Bu suç mu?

İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır. Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur. Kişilik haklarını zedeleyen olay karşısında, kanunlar da koruyucu olarak yer alır. Kamuya açık alanda da olsa evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve alınan ses ya da görüntülerin izni olmadıkça ifşa edilmesi de suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. Maddesi'ne göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL