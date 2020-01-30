SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Maaş avansı ise maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yardımına koşacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...

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