Bugünkü
Takvim

Meclis’e aşçı aranıyor

Meclis idari teşkilatı kadrolarına sözlü sınavla aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak. 42'si aşçı, 197 personel istihdamı için başvurular 7 Şubat'ta bitecek. Başvurularda, 2018-2019 KPSS sonuçları esas alınacak.

Meclis’e aşçı aranıyor
Meclis idari teşkilatı kadrolarına sözlü sınavla aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak. 42'si aşçı, 197 personel istihdamı için başvurular 7 Şubat'ta bitecek. Başvurularda, 2018-2019 KPSS sonuçları esas alınacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMeclis’e aşçı aranıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri