Meclis’e aşçı aranıyor

Meclis idari teşkilatı kadrolarına sözlü sınavla aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı alınacak. 42'si aşçı, 197 personel istihdamı için başvurular 7 Şubat'ta bitecek. Başvurularda, 2018-2019 KPSS sonuçları esas alınacak.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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