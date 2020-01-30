Bugünkü
Takvim

Koru, motor sporlarına desteğini sürdürüyor

'nın sponsor olduğu , 'nda birinci oldu. Erkeklerin hakim olduğu bir sporda adından söz ettirmeyi başarmış sporcu, girdiği bütün yarışlarda bitişe ulaşarak hepsinde de 'en iyi kadın pilot' kupası aldı. 2019'da dereceye giren sporcuların ödüllerinin verildiği gala gecesine katılan Koru Sigorta Acenteler ve , Gülcan'ın başarısından gurur duyduklarını ifade ederken, "Bu sponsorluk anlaşmasıyla motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Koru, motor sporlarına desteğini sürdürüyor
Koru Sigorta'nın sponsor olduğu Özlem Uludağ Gülcan, 'nda kadın pilotlar birincisi oldu. Erkeklerin hakim olduğu bir sporda adından söz ettirmeyi başarmış sporcu, girdiği bütün yarışlarda bitişe ulaşarak hepsinde de 'en iyi kadın pilot' kupası aldı. 2019'da dereceye giren sporcuların ödüllerinin verildiği gala gecesine katılan Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, Gülcan'ın başarısından gurur duyduklarını ifade ederken, "Bu sponsorluk anlaşmasıyla motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Gülcan ise "Amacım yeni kupalar kazanmak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKoru, motor sporlarına desteğini sürdürüyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri