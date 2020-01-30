Koru, motor sporlarına desteğini sürdürüyor

Koru Sigorta'nın sponsor olduğu Özlem Uludağ Gülcan, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda kadın pilotlar birincisi oldu. Erkeklerin hakim olduğu bir sporda adından söz ettirmeyi başarmış sporcu, girdiği bütün yarışlarda bitişe ulaşarak hepsinde de 'en iyi kadın pilot' kupası aldı. 2019'da dereceye giren sporcuların ödüllerinin verildiği Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu gala gecesine katılan Koru Sigorta Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, Gülcan'ın başarısından gurur duyduklarını ifade ederken, "Bu sponsorluk anlaşmasıyla motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Gülcan ise "Amacım yeni kupalar kazanmak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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