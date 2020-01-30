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  • 30.01.2020 13:54
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 13:54

Ev kiralarına yüzde kaç yapılır? !

ayına girmemize artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kira artış oranlarını oldukça merak ediyor. () tarafından açıklanacak rakamları sonrasında kira artış oranları da belirlenecek. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. 2020 Şubat kira mı ise 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

Ev kiralarına yüzde kaç zam yapılır? 2020 resmi kira artışı hesaplama!

Ev kiralarına yüzde kaç zam yapılır? Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kira kontratı yenilenen kiracılara her yıl belirlenen oranlarda zam yapılıyor. Kira artış hesaplamasında TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranları baz alınıyor. Ocak ayında mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yaptı. Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

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