Ev kiralarına yüzde kaç zam yapılır? Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kira kontratı yenilenen kiracılara her yıl belirlenen oranlarda zam yapılıyor. Kira artış hesaplamasında TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranları baz alınıyor. Ocak ayında mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yaptı. Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

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