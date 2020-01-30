Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde Ekonomik güven endeksi, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97.1'i gördü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 58.8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105, inşaat sektörü endeksi ise yüzde 14.6 artarak 78.9 değerini aldı.

E konomik güven endeksi, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 14.6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97.1'i gördü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarak 58.8, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105, inşaat sektörü endeksi ise yüzde 14.6 artarak 78.9 değerini aldı. TÜM MANŞETLER