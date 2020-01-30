'Dünya standartları seviyesinde bir eğitim için tam destek'

İş dünyasının yakından tanıdığı Nihat Kırmızı'nın Mütevelli Heyet Başkanı olması ile beraber önemli destek ve katkılar alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, eğitim kalitesini en üst düzeye çıkararak vakıf üniversiteleri arasında fark yaratacağını göstermek istiyor. Doğa Sigorta'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı, üniversitenin dünya standartlarında eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak ellerinden gelen tüm katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Kırmızı, sigortacılıkla beraber sağlık sektöründe hastaneler, eğitim sektöründe okullar ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını vurguladı.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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