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  • 30.01.2020 09:54
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:06

Büyük müjde! 2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar?

İşsizliği azaltmak için devletin birçok alanda teşviği var. Çoğu çalışan hatta patronlar dahi bu desteklerin farkında değil. Bu bağlamda mazot desteği artırılırken, organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek. Peki mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar?

2020 yılı devlet destekleri belli oldu! İşte kalem kalem devlet yardımları...

2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar? 2020 çiftçi destekleri belli oldu. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan çiftçilere mazot yardımı artıyor. Bu yıl ilk defa gübre parası da ödenecek. Devlet, bu yıl çobanlara 5 bin lira teşvik verecek ve et üreticisine hayvan başı 25 ila 600 lira destek sağlayacak. 2.000 lirayı bulan direkt nakdi yardımlar olduğu gibi sigorta prim indirimi şeklinde dolaylı olarak sunulan destekler. Bu kapsamda sağlanan kolaylıkları ve merak edilenleri derledik... Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek.Havza bazlı üretimde dane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek.

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