Asgari ücret zammı bilindiği gibi ay başında yapılmıştı. 2020 yılında asgari ücretin 2324 TL olmasına karar verilmişti.

Fakat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir röportajda 75 TL jest yaptıklarını açıklaması sonrası sosyal medyada asgari ücret 2400 TL olacak iddiaları yer almaya başladı. 75 liralık bu rakamın toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde olduğu belirtti. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Çalışma Bakanı Selçuk'un bu jest açıklamalarının ardından ise asgari ücret için yeni bir formül dile getirildi. 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisi maaşlara eklenirse asgari ücret artar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ