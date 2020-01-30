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  • 30.01.2020 12:08
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 12:08

le çalışana 75 ve 399 lira müjdesi var mı? Asgari ücret brüt ve kaç TL? Asgari ücret mı net 2400 lira mı oldu?

2020 ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdiği bir röportajda, asgari ücret için 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıklamıştı. Bu nedenle sosyal medyada 2324 TL olan asgari ücretin 2400 TL olduğuna yönelik haberler paylaşılmıştı. Peki Bakan Selçuk'un söylediği 75 TL değerindeki jest ne anlama geliyor? Asgari ücret 2400 TL oldu mu? İşte, 2020 yılı asgari ücret hakkında merak edilenler… Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.

Asgari ücretle çalışanlara 75 ve 399 lira zam müjdesi var mı?

Asgari ücret zammı bilindiği gibi ay başında yapılmıştı. 2020 yılında asgari ücretin 2324 TL olmasına karar verilmişti.
Fakat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir röportajda 75 TL jest yaptıklarını açıklaması sonrası sosyal medyada asgari ücret 2400 TL olacak iddiaları yer almaya başladı. 75 liralık bu rakamın toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde olduğu belirtti. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Çalışma Bakanı Selçuk'un bu jest açıklamalarının ardından ise asgari ücret için yeni bir formül dile getirildi. 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisi maaşlara eklenirse asgari ücret artar.

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