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  • 30.01.2020 09:37
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:56

Acil para mı lazım? Paranız olmadığında hemen kullanın!

Paraya sıkışan ve acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara bazı yollar sunuluyor. Bu yollardan biri ise hesabıdır. Acil, kısa süreli ve küçük miktarlardaki ödemeler, para çekmek veya göndermek için ların geliştirdiği bir çeşit kredi türü. Kredili mevduat hesapları “” kısaltmasıyla bildiği gibi ayrıca farklı bankalarca; “avans hesabı”, “açık hesap” veya “ek hesap” olarak da adlandırılabilir. Bu kredi hesabı, bankalar tarafından belirlenen kriterlere göre limitlendirilir. Maaş ve emekli aylığı alan banka müşterileri çalıştıkları bankalardan başvuru yoluyla kolayca kredili mevduat hesabı açabilirler.

Acil para mı lazım? Paranız olmadığında hemen kullanın!

Bankalar müşterilerine ihtiyaç durumlarına göre çeşitli seçeneklerde hizmetler sunmaktadırlar. Her biri farklı amaçlarla düzenlenmiş bu hizmetlerden biri olan kredili mevduat hesabı nedir? Bazen birkaç gün sonra geri ödenebilecek paraya ihtiyaç duyulabiliyor. Bankaların da bu ihtiyaca cevap veren ürünleri var. Bunların, kredili mevduat hesabı (KMH), avans hesabı, ek hesap, esnek hesap gibi birçok ismi var. Ancak kullanırken de kontrolü kaybetmemek lazım.

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