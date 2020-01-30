Bankalar müşterilerine ihtiyaç durumlarına göre çeşitli seçeneklerde hizmetler sunmaktadırlar. Her biri farklı amaçlarla düzenlenmiş bu hizmetlerden biri olan kredili mevduat hesabı nedir? Bazen birkaç gün sonra geri ödenebilecek paraya ihtiyaç duyulabiliyor. Bankaların da bu ihtiyaca cevap veren ürünleri var. Bunların, kredili mevduat hesabı (KMH), avans hesabı, ek hesap, esnek hesap gibi birçok ismi var. Ancak kullanırken de kontrolü kaybetmemek lazım.

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