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  • 30.01.2020 17:17
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 17:32

Kredi oranları çakılıyor! 0,49 ve 0,79 kredi faiz oranları fırsatı!

2020 konut, ihtiyaç ve güncel oranları en merak edilenler arasına girmiş durumda. Kredi faizi denilince ise ilk akla gelen banka ise oluyor. Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları 0,49 ve 0,79 arasında seyrediyor. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde konut kredilerinde yüzde 0.49 faiz oranıyla hesaplama detayları yayınlandı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça cazip durumda.

0,49 ve 0,79 Ziraat Bankası kredi faiz oranları müjdesi!

Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ile ilgili faiz indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 3 – 240 ay vadeli en uygun konut kredisi ürününü sunan Ziraat Bankası, TOKİ Sosyal Konut Projesi için konut kredisi kullanacak dar gelirlilere 0.49 faizli konut kredisi başvurusunu hayata geçirdi. 22 Ocak 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

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