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130 bin işçiye yüzde 25.5 zam

Metal iş kolundaki 200 işyerini, 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi uzlaşıyla sonuçlandı. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası anlaştı

130 bin işçiye yüzde 25.5 zam
Metal iş kolundaki 200 işyerini, 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi uzlaşıyla sonuçlandı. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası anlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında zam yapıldı.

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