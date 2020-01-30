130 bin işçiye yüzde 25.5 zam

Metal iş kolundaki 200 işyerini, 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi uzlaşıyla sonuçlandı. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası anlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında zam yapıldı.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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