KOSGEB desteği başvurusu nasıl yapılır? Kendi işini kurmak isteyenlere devlet destek veriyor. Girişimcilere bir kısmı hibe bir kısmı ise faizsiz olarak kredi fırsatı sunulmaktadır. 50 bin TL hibe yani karşılık olarak verilirken 100 bin TL'si ise faizsiz kredi şeklinde verilmektedir. 150 bin liraya varan hibe ve kredi desteğinden yararlanmak için başvuru yapmanız gereken kurum 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı' yani KOSGEB. Fikri ve az da olsa sermayesi olanlar illerde bulunan KOSGEB müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bu konuda İşkur'dan da destek almak mümkün.

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