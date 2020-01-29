Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran Herkese 239-600 TL yardımı duyurmuştu. Bugün mama ve bez yardımına süt yardımı da eklendi.. Herkesi ilgilendiren gelişmede devletten mama ve bez yardımı geldi. Başvuran herkese verilecek bez ve mama yardımı nasıl alınır? Devletten bez ve mama yardımı nasıl alınacak? Bebekler için annelere mama ve bez yardımı belli şartları taşıyan vatandaşlara verilmektedir. Buna göre ilk olarak doğumun sağlıklı olarak gerçekleşmesi ve bebeğin tam ve sağ olarak doğması gerekiyor.

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