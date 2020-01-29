Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.01.2020 09:38
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:39

liye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları var mı?

Yeni yılda geçerli olacak , işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi () bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücrete yapılan mın ardından asgari ücret üzerinden vergi alınmaması isteniyor. İlk etapta asgari ücretliye yapılan zammın artırılmasını sonuç alınmaması halinde asgari ücretliden alınan vergilerin ikramiye yöntemiyle asgari ücretliye ek ödeme yapılması istenebilecek. Peki asgari ücretliye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları en son haberler sayfamızda

Asgari ücretli çalışanlara müjde! Üç ayda bir ikramiye

2020 yılında açıklana asgari ücret tutarı 2 bin 324 olarak açıklanınca asgari ücretle çalışan vatandaşlar asgari ücretliye devlet yardımlarını araştırmaya başladı. Peki asgari ücretli yada maddi durumu olmayanlara devlet yardımları neler? Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücretliye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları var mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri