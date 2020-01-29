Altın fiyatları için inanılmaz hedef fiyat geldi. Amerika'nın en büyük bankalarından Bank Of America, altın analisti Michael Widmer altın fiyatlarının yükseleceğini ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde o seviyenin görüleceğini ifade etti. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları. Altının gram fiyatı 299,4 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı ise 491,3 TL olmuş durumda. Bu arada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

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