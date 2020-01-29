Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine 13 günlük ilave tediye ödemesi 31 Ocak'ta yapılacak. Tarih önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belli olacak. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. 2020 senesine kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.

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