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  • 29.01.2020 16:12
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 16:13

Devletten karşılıksız para: İşte başvuru şartları!

2020 yılında evlenecek olan gençlere verilecek. Bu bağlamda evlilik hazırlığı yapan genç çiftler başvuru şartlarını oldukça merak ediyorlar. Hibe alabilmek için ilk şart ise adayların 27 yaşından küçük olmasıdır. Aynı zamanda bu destekten yararlanmak isteyenlerin bir evlilik hesabı açarak belirli tutarda para yatırması gerekmektedir. İlgili lara açtıkları ile devlet katkılı olarak toplamda 28 bin TL’ye kadar hibeden yararlanabilmekte olup özellikle uygulama ile evlenmeyi düşünen ama maddi geliri bulunmayan gençlerin yararlanması bekleniyor. Gençlerin hesaba yatırdıkları tutar üzerinden devlet katkısı hesaplanmakta ve birikime katılmaktadır.

Devletten karşılıksız 22 bin lira hibe para: İşte başvuru şartları!

27 yaşından küçük olan ve evlenmek isteyen çiftlere devletten 22 Bin TL hibe desteği geldi. Gerekli şartların yerine getirilmesi koşullu ile evlilik hibesi alınabilecek. 2020 yılı çeyiz hesabı desteği arttı. Evlenecek gençlere devletin hibe desteği yükseldi. Peki, çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır, çeyiz hesabı olan bankalar hangileri, evlenecek genç çiftlere devlet desteği şartları nelerdir? 3 ile 4 yıl arasında ilgili evlilik hesabına yatırılan miktarın yüzde 10'una devlet desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda 4 ile 5 yıl arasında gerçekleştirilen tutarın ise yüzde 15'i, 5 yılda daha uzun bir süre gerçekleştirilen para yatırma durumunda ise yüzde 20'si devlet tarafından destek sağlanmaktadır.

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