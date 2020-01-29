27 yaşından küçük olan ve evlenmek isteyen çiftlere devletten 22 Bin TL hibe desteği geldi. Gerekli şartların yerine getirilmesi koşullu ile evlilik hibesi alınabilecek. 2020 yılı çeyiz hesabı desteği arttı. Evlenecek gençlere devletin hibe desteği yükseldi. Peki, çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır, çeyiz hesabı olan bankalar hangileri, evlenecek genç çiftlere devlet desteği şartları nelerdir? 3 ile 4 yıl arasında ilgili evlilik hesabına yatırılan miktarın yüzde 10'una devlet desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda 4 ile 5 yıl arasında gerçekleştirilen tutarın ise yüzde 15'i, 5 yılda daha uzun bir süre gerçekleştirilen para yatırma durumunda ise yüzde 20'si devlet tarafından destek sağlanmaktadır.

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