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Boat Show’a yelken açtık

İMEAK tarafından düzenlenen ve 'nı () 24 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 'ta kapıları açan ve dün sona eren fuarda; sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi. Şube Başkanı , ilgiden memnun olduklarını belirterek, "48 firma katıldı. Üretim alanları 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor" dedi.

Boat Show’a yelken açtık
İMEAK tarafından düzenlenen Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nı () 24 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 'ta kapıları açan ve dün sona eren fuarda; sürat ve gezi tekneleri, motor yatlar, motorlu ve yelkenli tekneler sergilendi. Şube Başkanı , ilgiden memnun olduklarını belirterek, "48 firma katıldı. Üretim alanları 100 kilometrelik bir alanı kapsıyor" dedi.

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