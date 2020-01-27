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  • 27.01.2020 18:06
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:13

konut, taşıt ve ne oldu?

konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarını haberimizde bulabilirsiniz. Vatandaşların en fazla kredi aldığı banka ise Ziraat Bankası oluyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası kredi faiz oranları anlık olarak değişebiliyor. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

27 Ocak Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ne oldu?

Ziraat Bankası kredi hesaplama, şartları ve son durum nedir? Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

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